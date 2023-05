Abruzzo: Gdf, comandante interregionale Italia Centrale in visita a comando provinciale L'Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari, che hanno partecipato all'esecuzione delle più rilevanti attività di servizio, ne hanno illustrato i dettagli, evidenziando gli strumenti e le tecniche investigative impiegate per fronteggiare le frodi collegate alla percezione di finanziamenti pubblici erogati in relazione all'emergenza pandemica (Covid-19), quelle in materia di reati fallimentari e societari (bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, false comunicazioni sociali e omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), di evasione delle accise (con particolare riferimento ai prodotti da inalazione senza combustione) e dell'Iva, quelle perpetrate nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per il contrasto all'usura e al traffico di sostanze stupefacenti. Al termine della visita, il comandante interregionale ha rivolto ai comandanti dei Reparti dipendenti parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i risultati conseguiti nei diversi comparti operativi. (Gru)