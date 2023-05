Usa: Elon Musk ha trovato chi lo sostituirà come amministratore delegato di Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha annunciato di aver trovato qualcuno per sostituirlo all’incarico di amministratore delegato di Twitter. Il miliardario non ha specificato il nome, ma ha precisato che si tratta di una donna. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma, Musk ha scritto di essere “felice di annunciare di aver trovato una nuova amministratrice delegata: inizierà tra sei settimane circa”. Mesi fa, dopo che la maggioranza degli utenti che hanno partecipato ad un sondaggio ha affermato di essere favorevole alle sue dimissioni dall’incarico, Musk ha annunciato che si sarebbe adoperato per trovare un sostituto per guidare la società, recentemente rinominata X Corp. (Was)