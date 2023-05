© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Anteprima stampa delle mostre di Ryts Monet, Alterazioni Video e Jacopo Rinaldi nell'ambito di Quotidiana, programma espositivo promosso da Quadriennale di Roma e da Roma Capitale, assessorato alla Cultura - Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali.Roma, Museo di Roma a Palazzo Braschi, piazza San Pantaleo, 10 (ore 11)- Dottorato honoris causa in Matematica a Ingrid Daubechies, prima donna della storia ad aver ricevuto il premio Wolf. Il titolo accademico sarà conferito dalla rettrice dell'Università la Sapienza, Antonella Polimeni in occasione della Giornata internazionale delle donne in Matematica.Roma, Università la Sapienza, Aula magna del Rettorato, piazzale Aldo Moro 5 (ore 11:30)- Conferenza delle organizzazioni studentesche a seguito delle iniziative di governo sul caro affitti.Roma, davanti al Miur (ore 12:30) (segue) (Rer)