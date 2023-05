Usa: per giudice in Virginia non si può vietare ai giovani di 18-20 anni di acquistare pistole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice in Virginia ha definito “incostituzionale” una serie di norme e regolamentazioni federali che vietano ai venditori in possesso di una licenza di vendere pistole a cittadini di età compresa tra 18 e 20 anni. In un parere di 71 pagine, il giudice distrettuale Robert Payne ha affermato che le regole rappresentano una violazione del Secondo Emendamento. “Queste norme non sono in linea con la storia e la tradizione del nostro Paese, e di conseguenza non possono essere applicate”, ha scritto il giudice di Richmond. È probabile che il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti faccia ricorso contro la decisione, bloccandone l’entrata in vigore fino a che le corti di grado superiore non avranno emesso una nuova sentenza. Finora, alle persone di età compresa tra 18 e 20 anni è stato comunque consentito di acquistare armi in transazioni private, o nel caso in cui un genitore decida di comprare una pistola per loro conto. (Was)