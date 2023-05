Brasile: movimentazione portuale cresce nel primo trimestre dell'1,64 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore portuale brasiliano, che include porti pubblici e privati del Paese, ha movimentato 279,5 milioni di tonnellate di merci nel corso del primo trimestre del 2023, in aumento dell'1,64 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale dei trasporti per via navigabile (Antaq), evidenziando che rispetto al quarto trimestre del 2022 la movimentazione registra una contrazione dell'8 per cento. Le merci più movimentate nel 2023 sono state minerale di ferro, petrolio e derivati e soia, pari insieme al 55,9 per cento del totale. Il ministro dei Porti e degli Aeroporti, Marcio França, ha commentato il risultato con soddisfazione. "Il Brasile è tornato. La crescita è tornata. È importante sottolineare che ci sono piani per modernizzare ed espandere le infrastrutture dei porti, con l'intenzione di aumentare la capacità di movimentazione delle merci e ridurre i costi logistici, generare posti di lavoro e rilanciare l'economia", ha affermato in una nota. (Brb)