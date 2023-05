Brasile: società scommesse sportive criticano tassazione governo, aliquote eccessive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale giochi e lotterie del Brasile (Anjl) ha criticato la scelta del governo di imporre una tassazione sulle scommesse sportive elettroniche. Secondo la Anjl le aliquote previste sono "eccessive". "L'Anjl ritiene che il carico fiscale previsto dal governo per il settore delle scommesse sportive elettronico è eccessivo. Primo per gli operatori il cui carico fiscale complessivo non sarà del 16 per cento come previsto dal governo, ma arriverà a sforare il 30 per cento. Ancor più grave è la previsione di una tassazione del 30 per cento sui guadagni degli scommettitori. Una decisione che può portare a una riduzione delle scommesse nelle sedi autorizzate senza aumentare la raccolta tasse per il governo", conclude la nota. (segue) (Brb)