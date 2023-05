Ucraina: possibile incontro tra Zelensky e Papa Francesco nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è prossimo ad un incontro con Papa Francesco. La conferma arriva da ambienti vaticani che non hanno smentito, ma confermato l’ipotesi circolata nel tardo pomeriggio di oggi, rispetto alla quale il faccia a faccia potrebbe esserci già sabato prossimo. Oltretevere confermano che ormai è questione di giorni e quindi tutto lascia pensare che l'occasione dovrebbe essere rappresentata dal tour presso le principali cancellerie europee, che il presidente ucraino si appresta a compiere, in forza al fatto che Zelensky dovrebbe incontrare a Roma anche la premier Giorgia Meloni. Ma se l'ipotesi non dovesse realizzarsi questo fine settimana, si realizzerebbe comunque in tempi molto stetti. (Civ)