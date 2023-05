Casa: assessore Franco, da Regione 1.100 alloggi per studenti in ultimi anni pronti a lavorare con Comune per altri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questi si aggiungono i 195 posti dello studentato diffuso: alloggi in vari edifici Aler gestiti mediante associazioni, cooperative ed enti. Inoltre ha dato il cofinanziamento regionale e il supporto alle università per la partecipazione ai bandi nazionali: nel 2020 ha cofinanziato con 3,5 milioni di euro 12 interventi per quasi 800 alloggi realizzati, nel 2022 altri con 3,5 milioni per 29 interventi per realizzare oltre 3000 posti alloggio (Istruttoria ministeriale in corso). A questo si aggiunge lo spazio su cui Regione ha investito un milione di euro e che sta per essere completato dal Politecnico che poi lo gestirà nel quartiere Mazzini in zona Corvetto. Proprio quest'ultimo immobile è un po' il simbolo di un'anomalia, spiega l’assessore, “il Comune di Milano fa pagare ad Aler l’Imu non solo come se fosse un albergo, ma anche come se fosse già funzionante per una cifra che si aggira attorno ai 150mila euro l’anno, che potrebbero essere spesi in ulteriori aiuti agli studenti”. “Pur non essendo la nostra mission principale, l’assessorato alla Casa e Aler Milano hanno messo in campo provvedimenti pratici, che hanno portato alla messa a disposizione di oltre mille alloggi per gli studenti e ai bandi per ottenerne altri”, dichiara Franco. “Siamo a disposizione per continuare questo lavoro insieme al Comune e alle Università, partendo, appunto, da una logica di condivisione e di collaborazione istituzionale. Ringrazio anche il Governo, da cui oggi arriva una importante risposta al problema del caro-affitti: sono stati sbloccati 660 milioni di euro per nuovi posti letto a livello nazionale ". (Com)