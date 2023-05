Roma: bus Atac devastato da tifosi Bayer Leverkusen, assessore Mobilità "episodi troppo frequenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma ancora una volta vittima di tifosi facinorosi. Come già accaduto in passato questo pomeriggio alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen, nella Capitale in occasione della semifinale di Europa League in programma stasera contro la Roma, hanno distrutto un vetro di un bus navetta dell'Atac che li stava portando allo stadio Olimpico. "Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera", commenta l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "Sono immagini - prosegue - purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l'increscioso episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesee e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna". "Mi auguro che, come accaduto in queste altre occasioni - conclude Patanè - anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vetture danneggiata". (Rer)