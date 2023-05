Casa: Maran, per aiutare studenti aggiornamento canone concordato e richieste a Governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono invece tre gli spunti che escono dalla riunione e che sono rivolti allo Stato, attore che può intervenire in maniera economicamente e legislativamente più ampia rispetto alle amministrazioni locali. "Quello su cui chiediamo un incontro allo Stato, - ha affermato Maran -, è il fatto che serve un fondo a sostegno degli affitti, perché siamo l'unico Paese europeo a non avere una misura in questo senso. La base economica che noi vediamo è il fatto che i conti della cedolare secca dello stato sono andati particolarmente bene. Se da questi ne destinasse un miliardo al fondo affitti si potrebbero sostenere 420 Mila nuclei familiari con 200 euro al mese". "La seconda misura su cui chiediamo al Governo - ha aggiunto - è che serve una legge che limiti l'ospitalità turistica, la principale competitrice dell'affitto agli studenti. Oggi ha solo Venezia una regolamentazione locale ma serve in tante città. Terzo elemento è lo sfitto nel sistema pubblico che va aggredito". In sostanza, la richiesta mossa al governo in quest'ambito è di destinare 300 milioni di euro per azzerare lo sfitto negli edifici pubblici di Aler, MM e altri enti e ridurre così la pressione abitativa. (Rem)