Imprese: Mbda rafforza la sua presenza in Grecia con l’apertura di un ufficio ad Atene

- Mbda ha inaugurato oggi un nuovo ufficio permanente ad Atene, che rafforza la presenza dell'azienda in Grecia e dimostra il suo impegno a sostegno delle Forze Armate elleniche. “L'inaugurazione del nostro ufficio di Atene è una pietra miliare nel nostro rapporto speciale con la Grecia", ha dichiarato Eric Béranger, Ad di Mbda. "Siamo orgogliosi di aver sostenuto le Forze Armate elleniche per oltre 50 anni e di aver contribuito a una partnership strategica e stretta con la Grecia, basata su una forte fiducia reciproca. Attraverso questa presenza permanente di Mbda ad Atene, intendiamo aumentare i nostri investimenti locali in Grecia e collaborare con le istituzioni greche per continuare a fornire capacità sovrane chiave, che forniscano le migliori soluzioni per soddisfare i requisiti delle Forze Armate elleniche”, ha aggiunto. La Grecia è stata il primo cliente del missile Exocet di Mbda nel 1968 e l'azienda lavora con il Paese da oltre 50 anni. La Grecia ha recentemente confermato questa relazione di lunga data con i contratti per i pacchetti di armamento per il velivolo Rafale e le fregate di difesa e intervento della Marina ellenica (Fdi Hn). Il nuovo ufficio di Mbda ad Atene sarà un trampolino di lancio per una cooperazione ancora più stretta, consentendo la partecipazione locale delle aziende e delle istituzioni greche nell’esecuzione dei contratti di Mbda e nelle fasi successive in Grecia. Un primo contratto per la fornitura di un pacchetto di sistemi d'arma per 18 velivoli Rafale è stato firmato nel 2021, mentre nel 2022 sono stati sottoscritti, nella stessa giornata, la fornitura di un secondo pacchetto di armamento per altri sei Rafale, e un terzo contratto per equipaggiare tre nuove fregate di difesa e intervento (Fdi Hn) con un pacchetto di armamento all'avanguardia di Mbda. (Com)