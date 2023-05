Italia-Regno Unito: Cirielli, Londra alleato e partner cruciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo affrontato il tema della formazione e dei programmi di alta specializzazione per i giovani italiani che desiderano proseguire il loro percorso formativo in Gran Bretagna senza tralasciare il tema delle tutele per la comunità italiana là residente alla luce dei recenti accordi firmati a Londra dal Premier, Giorgia Meloni”, ha precisato il viceministro. “Eccellente, inoltre, è il coordinamento tra i nostri Paesi, in particolare in ambito Nato, per sostenere con fermezza Kiev e allo stesso tempo mantenere alta la pressione su Mosca con l’obiettivo di creare le condizioni per l’avvio di un percorso negoziale verso una pace complessiva, giusta e duratura che parta dal ritiro delle truppe russe nelle zone occupate illegalmente. L’Italia intende giocare un ruolo chiave nel processo di ricostruzione dell’Ucraina e il nostro impegno, attuale e in prospettiva, è testimoniato anche dalla Conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi con grande successo a Roma lo scorso 26 aprile e dall’offerta di ospitare la Ukraine Recovery Conference nel 2025”, ha concluso Cirielli. (Com)