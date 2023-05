© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Oltre 100 rappresentanti delle Comunità di Sant’Egidio di 25 paesi africani, che in questi giorni partecipano ad un congresso a Roma, si recheranno alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime del crudele eccidio nazifascista compiuto durante la seconda guerra mondiale.Roma, Fosse ardeatine (ore 10)- In occasione della Giornata internazionale dell'Infermiere l'Ordine sarà presente con una propria struttura mobile per educazione sanitaria e dialogo con i cittadini.Roma, piazza San Lorenzo in Lucina (ore 10) (segue) (Rer)