Brasile: Polizia sequestra documenti centrale nucleare dopo perdita materiale radioattivo (3)

- In base alla ricostruzione della magistratura, la reazione dell'azienda all'episodio "indicherebbe l'esistenza di un tentativo di occultamento dei fatti evitando una fuga di notizie, azione che fa dubitare della trasparenza e della serietà con cui Eletronuclear tratta il tema della sicurezza e della segnalazione degli incidenti", si legge. "Informare sull'entità e sui rischi associati a un incidente radioattivo è fondamentale per la sicurezza di tutti. La trasparenza deve essere la regola, non l'eccezione, affinché la popolazione abbia piena fiducia nelle informazioni divulgate", proseguono i magistrati. (segue) (Brb)