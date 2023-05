Cultura: Mazzi, lavoratori dello spettacolo meritano serietà, non la propaganda di Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero della Cultura "stiamo lavorando con impegno sul decreto relativo all'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Proprio oggi ho presieduto un importante tavolo tecnico, allargato ai funzionari del ministero del Lavoro e dell'Inps". Lo ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura con delega allo spettacolo. "Durante il suo svolgimento, con curioso tempismo, alcuni deputati Pd e 5 stelle sono intervenuti pubblicamente per dettare la linea e accelerare i tempi della scrittura del decreto. Li voglio tranquillizzare, è un lavoro che il ministero sta portando avanti da tempo con cura e determinazione, insieme agli operatori e alle associazioni di categoria, per arrivare al miglior testo in favore dei lavoratori dello spettacolo che, dopo anni di trascuratezza e promesse non mantenute proprio da quei partiti, meritano di essere trattati seriamente e non sfruttati per fini di propaganda politica", ha aggiunto. (Rin)