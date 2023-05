Brasile: Procura generale vuole indagare Telegram e Google per campagna contro legge 'fake news' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la piattaforma di messaggistica Telegram aveva gà rimosso tutti i riferimenti alla campagna contro la legge e pubblicato una smentita, rispettando un ordine dalla Corte suprema, pena la sospensione del servizio nel Paese. La disposizione dell'Stf era arrivata dopo la pubblicazione di un messaggio di Telegram in cui si affermava che la legge contro le fake news "concede poteri di censura preventiva al governo e crea un sistema di sorveglianza permanente" oltre a "minacciare la democrazia" e "rappresentare un rischio per internet" se approvato così com'è. Il messaggio affermava inoltre che il progetto "crea un sistema di sorveglianza permanente, simile a quello dei Paesi con regimi antidemocratici". Per alcuni giorni anche Google sulla pagina principale aveva mostrato un testo critico contro la norma proposta del governo: "la legge sulle 'Fake News' può aumentare la confusione su ciò che è vero o falso in Brasile". Dopo un ordine della Corte suprema anche Google era tornata suoi passi. (segue) (Brb)