Brasile: governo impone tassazione al 16 per cento su scommesse sportive elettroniche

- Il governo del Brasile ha deciso di imporre una tassazione del 16 per cento sulle scommesse sportive elettroniche a carico delle società, prevedendo inoltre un'aliquota del 30 per cento sui premi vinti dai clienti. Le nuove regole sono contenute nel testo di un decreto legge elaborato dal ministero delle Finanze. La necessità di imporre una tassazione nasce dal fatto che, secondo il governo "questo settore – attivo da dieci anni nel Paese - non ha mai pagato alcun tributo". Le scommesse sportive elettroniche generano un volume d'affari di 100 miliardi di real (18,3 miliardi di euro) all'anno. Con la tassazione, il governo prevede di raccogliere complessivamente fino a 15 miliardi di real (2,7 miliardi di euro) all'anno. Secondo il governo, gli importi raccolti saranno distribuiti per sicurezza pubblica, l'istruzione di base, i club sportivi e le azioni sociali. (Brb)