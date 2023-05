Difesa: conclusa la Lampo 23, esercitazione di non combatant evacuation collegata alla Joint Stars 23 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italian Joint Force Headquarters (Ita-Jfhq) è un Comando interforze ad alta prontezza operativa, rapidamente schierabile, in grado di immettersi con breve preavviso nelle aree di crisi in tutto il mondo e di assumere le funzioni di comando e controllo degli assetti terrestri, marittimi e aerei resi disponibili per l'assolvimento di una missione. È dotato di personale altamente specializzato e contraddistinto da una struttura organizzativa flessibile e snella. È stato costituito nel febbraio del 2007 al fine di concretizzare gli obiettivi stabiliti dal Concetto Strategico della Difesa. La sua istituzione, in linea con le iniziative intraprese dai Paesi leader della Nato e dell'Unione Europea dotati di organizzazioni simili, ha contribuito a collocare l'Italia in una posizione di primo piano nell'ambito dello scenario internazionale. (segue) (Com)