Difesa: conclusa la Lampo 23, esercitazione di non combatant evacuation collegata alla Joint Stars 23 (5)

- Il Jfhq è stato recentemente impiegato in Sudan, nell'ambito dell'operazione di evacuazione degli italiani dal Karthum avviata e conclusa con successo lo scorso 24 aprile. In precedenza, è stato altresì impiegato in occasione della crisi in Georgia nel 2008, del sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009, delle emergenze di Haiti nel 2010, della Costa d'Avorio e della Libia nel 2011 e nelle Filippine nel 2013. Ha inoltre effettuato attività di evacuazione di connazionali dal Sud Sudan (2013), Libia (2014 e 2015) e Nepal (2015); ha preso parte alla fase iniziale della missione "Prima Parthica" in Iraq (2014/15), ha aperto la missione "Ippocrate" in Libia (2016), la Missione Bilaterale di Supporto in Niger (2018) ed è stato schierato a Kabul l'estate scorsa per la fase condotta dell'operazione "Aquila Omnia". (Com)