Imprese: Aspi, risultato netto primo trimestre a 163 milioni (2)

- Secondo quanto rende noto Autostrade per l'Italia, inoltre, il "Margine operativo lordo (Ebitda)”, pari a 520 milioni di euro, si decrementa di 31 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022 (551 milioni di euro) come conseguenza dei fenomeni precedentemente descritti. Su base omogenea, l’Ebitda si incrementa di 21 milioni di euro. L’Ebitda cash, calcolato escludendo la voce “variazione operativa dei fondi” e l’effetto non monetario di sconti ed esenzioni, è pari a 496 milioni di euro nel primo trimestre 2023 e presenta un incremento di 34 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022. (Rin)