Migranti: segretario Usa Mayorkas, i nostri confini non sono aperti

- I confini statunitensi non sono aperti, e i migranti che li attraverseranno illegalmente per rimanere nel Paese saranno processati e rimandati indietro. Lo ha detto il segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, durante un briefing alla Casa Bianca. “A chi arriverà illegalmente al confine meridionale dopo la scadenza del Titolo 42 sarà vietato l’ingresso negli Stati Uniti per cinque anni, e al secondo tentativo saranno emesse accuse penali”, ha detto, aggiungendo che, negli ultimi giorni, i trafficanti di esseri umani hanno diffuso false informazioni in merito all’apertura dei confini Usa. “Sono tutte bugie, e mi rivolgo ai migranti: non rischiate la vita per essere poi rimandati indietro”, ha concluso. (Was)