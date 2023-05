Imprese: Aspi, totale ricavi operativi primo trimestre pari a 943 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Autostrade per l'Italia chiude il primo trimestre con un “Totale ricavi operativi” pari a 943 milioni di euro, che si incrementa di 56 milioni di euro rispetto al periodo di confronto (887 milioni di euro). I “Ricavi da pedaggio” sono pari a 839 milioni di euro, in aumento di 48 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022 (791 milioni di euro) in relazione principalmente all’incremento del traffico nel primo trimestre 2023. Si segnala che i ricavi da pedaggio includono una componente non monetaria connessa agli sconti e alle esenzioni all’utenza pari a 21 milioni di euro in entrambi i trimestri.(Rin)