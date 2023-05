Algeria-Italia: segretario generale per gli Affari esteri riceve ambasciatore Pugliese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, è stato ricevuto oggi da Amar Belani, segretario generale del ministero degli Affari esteri dell’Algeria. Lo ha riferito un comunicato del ministero algerino, secondo il quale l’incontro è stato “l'occasione per le due parti di esaminare i rapporti bilaterali tra Algeria e Italia”. In particolare, secondo il dicastero algerino, le due parti hanno concordato di cooperare per preparare i prossimi incontri bilaterali “in condizioni ottimali” e hanno discusso “delle prospettiva per rafforzare la cooperazione in diversi settori”. Al centro del colloquio anche diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. Entrambe le parti hanno confermato il loro impegno a proseguire la cooperazione e a rafforzarla nel prossimo futuro, ha concluso il ministero algerino.(Ala)