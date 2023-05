Sicurezza: Prisco, Polizia Postale è un fiore all'occhiello tra le istituzioni della nostra Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno cui sono chiamati le donne e gli uomini della Polizia Postale "è direttamente proporzionale alla velocità con cui cambiano gli scenari dei loro interventi: la costante evoluzione cibernetica del nostro quotidiano e l'esplosione della moderna digitalizzazione, ci spingono ad essere ogni giorno più pronti, più veloci, più attrezzati, più competenti". E' quanto ha affermato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, intervenendo alla cerimonia per il 25mo anniversario della istituzione della Polizia Postale, alla presenza del Prefetto Lamberto Giannini, dell'Ambasciatore Elisabetta Belloni, del Prefetto Frattasi e del Dottor Giovanni Melillo. "Non è scontato - prosegue - far fronte ogni momento ad aggressioni continue, spesso neppure percepite dalla massa dei cittadini, che pure sui cittadini e sulle attività economiche hanno una ricaduta enorme, nell'era della comunicazione digitale e delle comunità virtuali. Una Polizia 4.0, dotata di strumenti e competenze all'avanguardia, costituisce quel prezioso argine a fenomeni criminosi piccoli e grandi, dal furto di identità al phishing e alle truffe online, al terrorismo nazionale ed internazionale, fino al cyber-bullismo ed alla pedo-pornografia. Una missione che tutti noi, che viviamo nell'era dell'interconnessione globale, possiamo apprezzare e che apprezziamo e dimostra ogni giorno che lo Stato c'è. La Polizia Postale è un fiore all'occhiello tra le istituzioni della nostra Nazione che può contare sul supporto dell'intera Nazione e dell'intero governo, che oggi vi porta i migliori auguri per questo 25mo anniversario".(Rin)