Turchia: la campagna elettorale segreta del partito di Erdogan in Germania

- Il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sta conducendo una campagna “segreta” in Germania, in vista delle elezioni che si terranno in Turchia il 14 maggio. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, ricordando che da anni l'Akp svolge attività di propaganda e influenza tra i turchi residenti in territorio tedesco. Tali operazioni si sono intensificate con l'avvicinarsi del voto di domenica, con Erdogan, al potere dal 2014, candidato per un ulteriore mandato. Lo stesso Akp ha ammesso di aver inviato “migliaia” di propagandisti in Europa, per la maggior parte Germania. “Inosservati”, questi rappresentanti del partito di Erdogan hanno svolto una campagna elettorale massiccia, secondo Eren Guvercin, cofondatore della Società Alhambra, associazione per i musulmani liberali con sede a Colonia. Guvercin ha documentato le attività della campagna elettorale dell'Akp in Germania dal 2022 ha registrato almeno 120 visite di parlamentari e funzionari del partito in territorio tedesco. Tuttavia, questi ingressi non sono stati registrati come eventi elettorali perché, dal 2017, le apparizioni in pubblico di funzionari di Paesi non appartenenti all'Ue sono soggette all'autorizzazione delle autorità tedesche. Tre mesi prima di un'elezione, a tale categoria è vietato l'ingresso in Germania. Secondo Guvercin, tali norme state “abilmente” aggirate. Deputati dell'Akp si sono, infatti, recati in Germania spacciano le loro attività di propaganda elettorale come eventi culturali, concerti o feste per l'interruzione del digiuno durante il Ramadan, il mese sacro dell'Islam. (segue) (Geb)