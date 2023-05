Turchia: la campagna elettorale segreta del partito di Erdogan in Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste occasioni, non sono mancati insulti e minacce rivolte agli oppositori dai rappresentanti dell'Akp, come il deputato Mustafa Acigoz durante un comizio che ha tenuto a gennaio scorso nella moschea di Neuss. In maniera più nascosta, a svolgere attività di propaganda per Erdogan è stata l'Unione dei democratici internazionali (Uid), associazione che afferma di combattere l'islamofobia e il razzismo. Secondo il ministero dell'Interno del Nordreno-Vestfalia, si tratta invece della “organizzazione di influenza più importante” dell'Akp. L'Uid è stata fondata nel 2004 a Colonia da Erdogan e dall'Akp come Unione dei democratici europei-turchi (Uetd). Ridenominatasi Uid nel 2018, l'organizzazione è sotto osservazione dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania, che ne classifica obiettivi e modalità di azione come incompatibili con la la Legge fondamentale. Secondo il politologo Burak Copur, l'Uid serve da “testa di ponte strategica tra gli elettori dell'Akp e le istituzioni statali dello Stato turco” in Germania, come i consolati. In un incontro con funzionari dell'Uid tenuto ad Ankara nel 2022, Erdogan ha mostrato valore e funzioni dell'organizzazione per la campagna elettorale che si avvia a conclusione. In vista del voto, ha dichiarato allora il presidente della Turchia, “il compito più grande spetta all'Unione dei democratici internazionali, ossia a voi (…). Non dimenticate: un popolo, una bandiera, una nazione, uno Stato!”. (segue) (Geb)