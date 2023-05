Turchia: la campagna elettorale segreta del partito di Erdogan in Germania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'Uid, a svolgere attività di propaganda per l'Akp è l'Unione turco-islamica per gli affari religiosi (Ditib), fondata a Colonia nel 1984. A questa organizzazione sono affiliate circa 900 moschee in Germania. Il Ditib riferisce direttamente alla Direzione per gli affari religiosi di Ankara (Diyanet) e quindi al presidente della Turchia. Al riguardo, Guvercin ha osservato che, nei mesi precedenti al voto del 14 maggio, numerose moschee in Germania sono diventate “quasi delle filiali dell'Akp”. Ai fedeli musulmani sono state distribuite lettere di Erdogan e da diversi luoghi di culto sono stati organizzati trasferimenti in autobus ai seggi elettorali, allestiti presso i consolati della Turchia. Intanto, 730 mila turchi residenti in Germania aventi diritto, circa la metà del totale, ha votato per le elezioni del 14 maggio, in aumento del 3 per cento dalle precedenti consultazioni del 2018. I seggi sono ora chiusi e lo spoglio delle schede avverrà in concomitanza con quello in Turchia. (Geb)