Qatar-Italia: ambasciata a Doha, inaugurata mostra "Buone Nuove. Women Changing Architecture"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi, 11 maggio, nella capitale del Qatar, Doha, la mostra "Buone Nuove. Women Changing Architecture", realizzata dalla Farnesina in collaborazione con il Museo Maxxi e portata in Qatar grazie alla collaborazione tra l'ambasciata d’Italia e Msheireb Properties, che la ospita nell’avveniristico downtown del centro cittadino. Lo ha riferito un comunicato dell’ambasciata d’Italia a Doha. Una tappa importante, quella di Doha, che vede i lavori di studentesse e professioniste attive localmente integrarsi con quelli delle architette che hanno segnato i manuali del '900 e le più recenti innovazioni sul piano globale. (segue) (Com)