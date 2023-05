Algeria: Senato esprime rifiuto per risoluzione eurocamera su libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della Nazione, il Senato algerino, ha espresso il suo rifiuto per la risoluzione approvata dal Parlamento europeo che chiede il rilascio di due giornalisti algerini detenuti, Issane El Kadi e Mustapha Benfodil. È quanto emerso da un comunicato dell’ufficio del presidente del Senato, Salah Goudjil, diffuso dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione sulla situazione della libertà di stampa nel Paese nordafricano. “La risoluzione rappresenta una reiterata ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano”, spiega il comunicato, invitando l’eurocamera ad abbandonare la politica dei “doppi standard” e ad evitare “di esprimere risentimento e odio verso i Paesi che non aderiscono alla sua politica”. Inoltre, la presidenza del Senato ha esortato il Parlamento europeo a essere “più credibile e a mostrare lo stesso entusiasmo che ha mostrato in altre parti del mondo nel condannare tutte le forme di repressione e aggressione subite dal popolo palestinese e nel denunciare gli orribili crimini commessi contro bambini e donne”. Il comunicato del Senato algerino ha inoltre criticato “la diffusione della corruzione” all’interno dell’eurocamera.(Ala)