Casa: Maran, per aiutare studenti aggiornamento canone concordato e richieste a Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano, con Città Metropolitana, promuoverà entro una decina di giorni un incontro delle parti sociali (le associazioni dei piccoli proprietari e i sindacati), con anche la presenza dei rappresentanti degli studenti, per aggiornare lo strumento del canone concordato, che consente ai proprietari di pagare la cedolare secca il 10 per cento e la metà dell'Imu se affittano entro i massimali dell'accordo. È quanto ha illustrato Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano, parlando con la stampa in conclusione dell'incontro di oggi coi rappresentanti degli studenti, la Regione e i rettori delle università milanesi. Un incontro, ha spiegato, che ha visto tutte le parti concordi su diversi punti, e che vede quest'azione con i proprietari di casa come punto di partenza su cui anche il Comune può muoversi, per avere un sistema semplice da leggere che divida in Milano e la sua Città Metropolitana in poche fasce e che per la prima volta individui una tariffa concordata anche per le stanze in affitto agli universitari. Agli studenti sarà garantito un prezzo massimo di affitto concordato, fissato dalle parti sociali; i proprietari vedranno un notevole risparmio sulla tassazione in cedolare secca che passerà dal 21 per cento al 10 per cent e il dimezzamento dell’Imu. L' adesione dei proprietari è libera quindi le parti sociali dovranno concordare una tariffa in grado di garantire il successo dell'iniziativa e una riduzione di spesa per gli studenti. (segue) (Rem)