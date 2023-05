Italia-Regno Unito: Cirielli, Londra alleato e partner cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha ricevuto oggi alla Farnesina il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Leo Docherty. Lo ha riferito una nota. Nel corso dei colloqui sono stati sottolineati gli eccellenti rapporti bilaterali tra i due Paesi confermati, lo scorso 27 aprile, dalla firma del memorandum d’intesa tra i due governi apposta dal presidente del consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro Rishi Sunak. “Il Regno Unito è un partner e alleato di fondamentale importanza per l’Italia. Le relazioni economiche sono eccellenti. Certamente, il dialogo strategico sulla promozione di esportazioni e investimenti, firmato lo scorso febbraio a Roma dai ministri Tajani e Badenoch, porterà ulteriori benefici per le nostre aziende e le imprese”, ha dichiarato il vice ministro Cirielli. “Abbiamo discusso del sostegno per la Georgia nell’ avvicinamento alla Nato e sul ruolo italiano in quella regione. La stabilizzazione del Caucaso e dell’Asia centrale è un obiettivo di entrambi i governi a fronte delle forti pressioni russe emerse dopo lo scoppio del conflitto contro l’Ucraina”, ha aggiunto Cirielli. (segue) (Com)