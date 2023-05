Strage Brescia: Pd, interrogazione a governo, spieghi brutta pagina assenza a processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Per la prima volta nei processi per la strage di piazza della Loggia a Brescia la presidenza del Consiglio non sarà parte civile. Non era mai successo nei numerosi procedimenti che si sono celebrati negli anni. All’origine c’è l’incredibile atto del governo di costituirsi tardivamente. Presenteremo un’interrogazione affinché l’esecutivo venga in Parlamento a spiegare questa brutta pagina e ribadiamo ai familiari delle vittime la nostra vicinanza e solidarietà". Lo affermano Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, Federico Gianassi, capogruppo commissione Giustizia della Camera e Gianantonio Girelli, deputato della commissione Affari sociali.(Rin)