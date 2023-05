Germania: Duesseldorf, tre arresti per terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre tedesco-russi sono stati arrestati a Duesseldorf perché sospettati di preparare un attentato terroristico. Si tratta di una famiglia, con il padre nato nel 1957 e i suoi due figli entrambi adulti. Coordinate dalla procura generale del Nordreno-Vestfalia, le indagini hanno preso le mosse dall'intercettazione delle ricerche effettuate dai tre su Ebay, piattaforma per il commercio elettronico. A destare sospetti, un ordine per cuscinetti a sfera e almeno due sostanze chimiche con cui si possono fabbricare esplosivi. Nell'appartamento degli arrestati, la polizia ha scoperto e sequestrato munizioni vive e prodotti chimici. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, le possibili intenzioni terroristiche dei sospettati non sono state ancora confermate. Tuttavia, i due fratelli hanno precedenti penali che coinvolgono l'utilizzo di esplosivi. In particolare, nel 2014, il minore ha fatto saltare in aria una biglietteria automatica delle Ferrovie tedesche (Db) a Duesseldorf. Nell'anno successivo, il tedesco-russo è stato condannato al carcere per aver provocato due deflagrazioni, venendo rilasciato nel 2019. Il fratello maggiore è noto alla polizia per reati di droga. (Geb)