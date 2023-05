Sudan: annuncio di avvio dei negoziati non ferma scontri a Kharthum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio dei negoziati di pace a Gedda, in Arabia Saudita, non ferma gli scontri tra le Forze di supporto rapido (Rsf) e le Forze armate sudanesi (Saf), a Khartum. Confronti accesi si registrano a Bahri (Khartum Nord) e nella città di Kadaro, a nord della capitale. Rumore di colpi di armi pesanti e di artiglieria antiaerea, e colonne di fumo sono state segnalate da Omdurman, città gemella della capitale. Le Rsf hanno annunciato di aver abbattuto ieri due aeroplani militari a Bahri, notizia non confermata dalla Saf. Nel frattempo il Sudanese National Umma Party ha chiesto alle parti di sospendere immediatamente il fuoco e unirsi alle trattative di pace. Il partito ha anche chiesto l'apertura di un corridoio umanitario per permettere di assistere la popolazione civile ostaggio del conflitto. (Res)