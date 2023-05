Lazio: Ciarla (Pd), benvenuta Marta Bonafoni in gruppo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benvenuta alla consigliera Marta Bonafoni nel gruppo del Partito democratico del Consiglio regionale del Lazio. Lo afferma in una nota il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio, Mario Ciarla. "Una scelta che, grazie alla sua esperienza maturata nelle due precedenti legislature e in tante battaglie sui territori, arricchisce la nostra comunità e rafforza la nostra azione politica di opposizione alla destra", aggiunge. (Com)