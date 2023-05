Piemonte: Gay (Confindustria), da undici trimestri crescono investimenti, occupazione e utilizzo impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è più tempo per guardare nello specchietto retrovisore. Pandemia, costo dell'energia e guerra ci hanno obbligato a guardare in avanti, a difendere ed immaginare un futuro che stiamo costruendo di ora in ora. Grazie a questo spirito da undici trimestri in Piemonte crescono investimenti, occupazione e utilizzo degli impianti. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay durante l'evento per il 50enario dell'associazione di imprenditori. "Il capitale umano, le persone. Sono il collante e abilitatore in ogni singolo ufficio, impianto e stabilimento, ma anche nei centri ricerca e nelle università. E anche quando, zaino in spalla, andiamo all'estero a vendere i nostri prodotti è quello che fa la differenza portando i valori e il valore aggiunto di quello che produciamo, del nostro Piemonte - ha continuato Gay -. (segue) (Rpi)