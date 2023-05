Casa: Iannantuoni (Università Bicocca), tariffe privati devono essere sostenibili per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da parte degli atenei c’è un investimento nella costruzione, anche con fondi propri, di offerta residenziale. Su questo siamo tutti molto attivi. Ovviamente è giusto anche la presenza di privati, ma le tariffe devono essere concordate e sostenibili per i ragazzi". Lo ha detto la rettrice dell'università Bicocca Giovanna Iannantuoni entrando a Palazzo Marino per la riunione con il Comune sul tema degli affitti per gli studenti a Milano. "Serve un approccio da parte di tutte le istituzioni - ha osservato la rettrice -. Ci vuole un fondo di solidarietà per tutti gli studenti perché tutti comprendiamo l’importanza dei nostri studenti e allora bisogna investire. Sul tema dell’housing nelle grandi città ma non solo c’è bisogno di un investimento a livello nazionale. Un’alleanza a favore dei nostri ragazzi". (Rem)