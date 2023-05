Pnrr: Bernini, grazie a Fitto per passo avanti su nuovi 52.500 posti letto per studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro Raffaele Fitto per il supporto e la proficua collaborazione nel dare piena efficacia alle misure che attraverso il Pnrr mettiamo in campo per raggiungere l’obiettivo degli oltre 52.500 nuovi posti letto da destinare agli studenti". Lo afferma il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al termine della seduta del Consiglio dei ministri. "Oggi autorizziamo - aggiunge - la presentazione di un emendamento governativo al disegno di legge di conversione del decreto–legge n. 44/2023 sul rafforzamento della capacità amministrativa delle Pa, che abroga il comma 13 dell’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338". Nel dettaglio, l’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 (introdotto dal decreto Aiuti ter), contiene nuove disposizioni per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Pnrr, a titolarità del ministero dell’Università e della Ricerca. L’efficacia di queste misure, tuttavia, era subordinata dal comma 13 di tale articolo, all’autorizzazione della Commissione europea (cosiddetta clausola 'stand still'), cui le misure erano state notificate ai fini di una verifica preventiva di compatibilità con le norme europee in materia di aiuti di Stato. (segue) (Com)