Pnrr: Bernini, grazie a Fitto per passo avanti su nuovi 52.500 posti letto per studenti (2)

- "L’interlocuzione tra la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea e il ministro Fitto con la Commissione europea - conclude il ministro Bernini - ha consentito di acclarare che le misure introdotte non hanno natura di aiuto di Stato e non richiedono pertanto una preventiva autorizzazione. Questo ha reso opportuno allineare il testo normativo di riferimento. In conseguenza di questi interventi le misure di incentivazione alla creazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di competenza del ministero dell’Università e della Ricerca sono pienamente operative ed efficaci". (Com)