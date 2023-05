Migranti: De Corato, Cpr fondamentali, consiglieri Pd si facciano spiegare importanza dal sindaco Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Cpr, "sono fondamentali perché, come abbiamo visto anche oggi con l'arresto del 23enne gambiano che ieri pomeriggio ha picchiato una donna e ha provato anche a molestarla e derubarla, servono per rimpatriare i delinquenti e criminali stranieri che ogni giorno creano panico, con stupri, violenze, molestie, aggressioni, furti e rapine, nella nostra città. Se tali Centri non ci fossero, questi malviventi rimarrebbero nelle carceri che, in primis sono sovraffollate, e poi sono interamente a carico dei contribuenti. L'importanza dei Centri, i Consiglieri del Partito Democratico farebbero bene a farsela spiegare dal loro Sindaco, che ieri in Prefettura era d'accordo con il Ministro degli Interni, sull'utilità di questi Centri per il rimpatrio". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali Riccardo De Corato, commentando la proposta dei Consiglieri Comunali del Pd milanese per la chiusura del Cpr di via Corelli. (Com)