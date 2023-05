Cultura: la Notte dei musei e aperture eccezionali, a Roma fine settimana ricco di eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra musei e aperture eccezionali, Roma si prepara ad un nuovo fine settimana ricco di eventi culturali. Tutto pronto per la nuova edizione della Notte dei Musei 2023, l'annuale appuntamento all'insegna dello spettacolo e dell'arte promosso da Roma Capitale, assessorato alla Cultura – Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e organizzato da Zètema Progetto Cultura. Giunta alla tredicesima edizione nella Capitale, la manifestazione di sabato 13 maggio si svolgerà in contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées e proporrà l'apertura straordinaria in orario serale (dalle 20 alle 2) di tutti gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale con un biglietto di ingresso che avrà il costo simbolico di un euro (o gratuito dove espressamente previsto). Nel totale, la manifestazione vedrà l'apertura di 80 spazi con 60 mostre e un calendario di circa 130 spettacoli oltre a visite guidate e attività didattiche per tutte le età. Per quanto riguarda i Musei Civici, saranno coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell'Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d'Arte Moderna, Museo di Casal de' Pazzi. (segue) (Rer)