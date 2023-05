Cultura: la Notte dei musei e aperture eccezionali, a Roma fine settimana ricco di eventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi l'accesso sarà gratuito con la Mic card. Al loro interno, circondati dai grandi capolavori dell'arte e delle mostre in corso, si potrà assistere a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo (selezionati tramite l'apposito avviso concorrenziale "Notte dei Musei 2023") che spazieranno dalla musica classica, jazz e contemporanea alle incursioni nella musica tradizionale di paesi lontani, dalle performance sperimentali alla danza contemporanea, fino ad arrivare alle esperienze sensoriali e a quelle meditative. A dare il via ufficiale alla serata, alle 19:30, sarà l'esibizione in Piazza del Campidoglio della Banda della Polizia municipale di Roma Capitale, che introdurrà in musica, una lunga notte capitolina della Cultura. La Notte dei Musei di Roma, oltre a rappresentare un'occasione per vivere in un modo diverso la città, permetterà a cittadini e turisti, di conoscere luoghi istituzionali della città e tanti spazi dedicati all'arte, alla cultura e all'intrattenimento e le molte università, accademie italiane e straniere, ambasciate, Istituti di alta formazione che hanno aderito all'iniziativa aprendo eccezionalmente i propri spazi in orario serale con mostre, eventi e visite guidate. (segue) (Rer)