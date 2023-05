Cultura: la Notte dei musei e aperture eccezionali, a Roma fine settimana ricco di eventi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accesso gratuito saranno, inoltre, il museo dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore antincendi e del Museo storico dei vigili del fuoco. Eccezionalmente aperto in orario serale sarà anche il Museo ebraico di Roma con la possibilità di visitare la mostra Roma 1948. Arte italiana verso Israele e il Tempio Maggiore. Aperto al pubblico anche il Palazzo Lateranense che proporrà, alle 18:00 e alle 22:00, il concerto dell'Ensemble Concerto Regio. Aperto anche il Complesso del Vittoriano e Palazzo Venezia. In occasione della Notte dei Musei 2023, dalle ore 15 alle 24, anche i musei della Sapienza accoglieranno i visitatori all'interno dei propri spazi in modo completamente gratuito e facilmente accessibile, anche grazie alla possibilità di parcheggio all'interno del campus universitario. Visite guidate, laboratori ludico-didattici, seminari e performance artistiche animeranno gli spazi espositivi all'interno del Campus che diventeranno un luogo per grandi e piccoli, famiglie e giovani per conoscere, sperimentare, giocare nel segno della cultura e del divertimento. (segue) (Rer)