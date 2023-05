Cultura: la Notte dei musei e aperture eccezionali, a Roma fine settimana ricco di eventi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La novità di questa edizione vede anche la partecipazione dei laboratori di ricerca che saranno aperti al pubblico per esibizioni ed incontri con le ricercatrici e i ricercatori direttamente nel loro ambiente di lavoro. La Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, offrirà invece la possibilità sempre al prezzo simbolico di 1 euro di visitare alcuni dei suoi siti archeologici più importanti: Villa di Livia, l’Arco di Malborghetto, il Mitreo Barberini, il Drugstore Museum, il Tempio di Minerva Medica e le maestose Terme di Caracalla dove l’entrata sarà organizzata per gruppi contingentati con visita libera. L’edizione 2023 della Notte europea dei Musei rappresenta un’occasione speciale anche per visitare alcuni luoghi della cultura non sempre aperti al pubblico: sarà possibile scoprire il mistero del Mitreo Barberini, aperto per l’occasione con le visite guidate dell’archeologa Simona Morretta. (Rer)