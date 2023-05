Algeria: presidente Tebboune riceve invito da re saudita per il vertice della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto un invito dal re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, per partecipare al prossimo vertice della Lega araba che si svolgerà a Gedda il 19 maggio. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Affari esteri algerino, secondo cui l'invito è stato ricevuto dal ministro degli Esteri, Ahmed Attaf, durante un incontro con l'ambasciatore saudita in Algeria, Abdullah bin Nasser al Basseiri, presso la sede del ministero. Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, si era recato in visita ufficiale nel Paese nordafricano, tra il 7 e l'8 maggio scorso. “La cooperazione bilaterale e multilaterale tra i due Paesi contribuisce alla sicurezza e alla stabilità della regione araba e della comunità internazionale nel suo complesso”, aveva dichiarato il capo della diplomazia di Riad in questa occasione. Durante un incontro bilaterale, il presidente Tebboune e il ministro saudita avevano discusso anche della "questione araba, dal momento l'Algeria detiene l'attuale presidenza della Lega araba, che passerà poi all'Arabia Saudita". Va ricordato infatti che l'Algeria ha ospitato l'ultimo vertice della Lega araba lo scorso novembre.(Ala)