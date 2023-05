Roma: Carpano-De Gregorio (Azione), aula boccia deroghe Move-in, spiacevole teatrino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza in Campidoglio ha bocciato la nostra mozione che invitava a considerare il sistema di deroghe Move-in già in vigore in Lombardia per stralciare la delibera Ztl Fascia verde. Così Francesco Carpano e Flavia De Gregorio di Azione in Campidoglio in una nota. "Ci saremmo aspettati maggiore disponibilità al dialogo rispetto ad un provvedimento ottuso di cui Gualtieri fino a qualche giorno fa ignorava completamente le gravi conseguenze sui cittadini - aggiungono - Il recente scaricabile del Sindaco contro la Regione altro non è che uno spiacevole teatrino se si considera il giudizio di giornata storica che la giunta capitolina attribuiva all'approvazione della delibera ZTL Fascia Verde giusto qualche mese fa", concludono. (Com)