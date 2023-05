Enti locali: Piantedosi, resta massima attenzione contro intimidazioni ad amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto al Viminale una riunione dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali alla quale hanno partecipato il sottosegretario Ferro, i vertici dell'amministrazione dell'Interno, rappresentanti dei ministeri della Giustizia e dell'Istruzione e del Merito, dell'Anci, dell'Upi e il presidente dell'Associazione Avviso pubblico. All'incontro - informa una nota del Viminale - hanno preso parte anche il prefetto di Venezia e il sindaco di Cellamare (BA). "I dati sull'andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali - ha evidenziato il responsabile del Viminale - hanno fatto registrare nel 2022 un decremento del 19,7 per cento rispetto all'anno precedente. Questo trend in diminuzione è confermato anche nel primo trimestre del 2023 durante il quale gli eventi intimidatori sono calati del 19 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno passato. Pur a fronte di questo dato incoraggiante, la nostra attenzione sul fenomeno rimane sempre massima".