Germania: cinque arresti per tratta di esseri umani

- È di cinque arresti il bilancio dell'operazione di polizia contro la tratta di esseri umani avvenuta oggi tra Duisburg, Gelsenkirchen e Kempen. Si tratta di tre uomini e due donne, sospettati di reclutare lavoratori polacchi dal luglio del 2022, alloggiandoli in condizioni desolate in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i cinque avrebbero sottratto alle loro vittime gran parte dei loro stipendi a causa di presunti “debiti”. I principali sospettati sono polacchi, di 35 e 50 anni. Gli arrestati promettevano ai lavoratori polacchi di Duisburg un buon impiego, uno stipendio ragionevole e un alloggio dignitoso. Tuttavia, alcuni appartamenti destinati ai reclutati non disponevano né elettricità né acqua calda. Nonostante ciò, i lavoratori dovevano pagare affitti esorbitanti. Secondo la polizia, i cinque hanno incassato l'intero stipendio delle vittime a causa di presunti debiti per viaggio, alloggio e trasferimenti al lavoro. Allo stato attuale delle indagini, gli sfruttati ricevevano dai loro sfruttatori 50 euro al mese. Dalla misera retribuzione venivano sottratte delle penali in caso di chiamate al lavoro senza risposta o di ritardi. I lavoratori polacchi sarebbero, infine, stati oggetto di umiliazioni e aggressioni fisiche. I cinque arrestati sono accusati di tratta aggravata di esseri umani a scopo di sfruttamento, lavoro forzato e lesioni pericolose. (Geb)