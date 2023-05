Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9, Novara, Castello Visconteo Sforzesco, piazza Martiri 3, l’assessore all’Ambiente partecipa al convegno “Il verde oltre il giardino. La scienza applicata al verde urbano: report degli studi per adattare la città al cambiamento climatico”Ore 10, Pollenzo (CN), Università di Scienze gastronomiche, l’assessore al Lavoro e Formazione interviene alla tavola rotonda "Le politiche proattive per il lavoro" nell'ambito del Forum sul LavoroOre 11:30, il presidente porta il suo videosaluto all’evento organizzato in Fondazione Ferrero ad Alba “La complessità della depressione: innovazione nelle strategie di cura”Ore 18:30, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, il presidente partecipa alla presentazione del libro di Giorgio Merlo “Il Centro. Dopo il populismo”Ore 21, Cassine (AL), piazza San Giacomo 1, sala Mignone, l'assessore all'Agricoltura presenzia al convegno "Sport è Salute l'importanza dello sport nei giovani" (segue) (Rpi)