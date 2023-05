Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 10:30, Teatro Carignano: il sindaco Lo Russo, la vicesindaca Favaro e l'assessore Rosatelli sono presenti all'evento "Città dei Diritti" all'evento "Città dei Diritti"Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni III e VI. Odg: 1) Audizione gruppo Caregiver in merito a futuro dell'automotive: "co2 azzerata allo scarico: la sfida e le opportunita'" relazioneranno il dr. Porro Raffaello, ing. Porro Renzo, ing. Paolo Massai, ing. Fabio Mingrino, ing. Mario Petronio; 2) sostegno all'automotiveOre 12, Accademia Albertina: la vicesindaca Favaro partecipa all'Inaugurazione mostra "Circle of Art" dell'Art Academy of LatviaOre 12, Giardino Lamarmora, via San Dalmazzo: in occasione della Giornata internazionale della salute delle piante l'assessore Tresso partecipa all'evento weTree con la messa a dimora di due piante di Quercus robur dedicate all'avvocata partigiana Bianca Guidetti SerraOre 15, Spazio BAC, via Cottolengo 24bis: l'assessora Salerno è presente al convegno "Educatore cercasi"Ore 18, Circolo dei Lettori, via Bogino 9: il sindaco interviene alla presentazione del libro di Giorgio Merlo "Il centro dopo il populismo". (Rpi)